Claudia Amici

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 69Ne danno il doloroso annuncio il marito Claudio, il figlio Cristian con Tina e Marco, i fratelli Marisa e Giorgio, la cognata Paola con il marito Pino, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 31 agosto alle ore 9.30 partendo dall'Ospedale di Vaio per la chiesa di Fontevivo, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la medesima chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.30-8-2017Ï Claudio Bedodi e famigliaÏ Famiglia Luigi CreatiÏ Vanda, Luigi, Mariangela e famiglieÏ Benita e Michela Savi e famiglieLe compagne ed i compagni della camera del Lavoro, dell'Inca e della Sercoop di Parma si uniscono al dolore di Claudio e della sua famiglia per la perdita della cara moglie30 agosto 2017Le compagne e i compagni dello Spi Cgil di Parma sono vicini a Claudio e alla sua famiglia per la perdita della cara moglie30 agosto 2017Il Condominio di via De Gasperi partecipa al dolore di Claudio e Cristian per la perdita della cara30 agosto 2017Luca, Emanuela e dipendenti tutti della Bardiani Valvole si uniscono al dolore di Cristian per la scomparsa della cara mamma30 agosto 2017CiaoRiposa in pace.Un abbraccio a Claudio e Cristian.Gli amici Silvano, Silvana, Sabina, Betta e rispettive famiglie.30 agosto 2017Patrizia Maestri è vicina a Claudio e famiglia per la scomparsa della carissima moglie30 agosto 2017