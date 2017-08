Margherita Abelli

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 85Ne danno il triste annuncio le figlie Silvana, Gabriella con Luca, gli adorati nipoti Matteo e Irene, il fratello, la sorella, i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 31 c.m. alle ore 10.00 nella chiesa parrocchiale di Casaselvatica con partenza alle ore 9.30 dalla Casa Protetta di Berceto, indi al cimitero locale.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.00 presso il Duomo di Berceto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento al medico curante Dott. P.Luigi Corchia e a tutto il personale della Casa Protetta di Berceto per le amorevoli cure prestate.Non fiori ma eventuali offerte alla CRI di Berceto.30 agosto 2017Ï Fam. Roberto AblondiFabrizio, Loredana e famiglie con Marcello, Beatrice ed Alessandro sono vicini a Gabriella e Silvana per la perdita della cara30 agosto 2017Commosse ci uniamo al dolore di Gabriella e Silvana per la perdita della loro cara mammale stringiamo in un forte abbraccio.Paola, Manuela, Beatrice, Nicoletta, Daniela, Maura, Mery, Loretta, Patrizia, Loredana, Roberta, Federica e Luisa.30 agosto 2017Francesca, Giusy, Sabrina, Barbara, Alessandra, Rita, Francesca, Monica, Alessandra, Clara, Enrica e Daniela con le rispettive famiglie sono vicine a Gabriella e familiari per la perdita della cara30 agosto 2017