Lino Tedeschi

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 90Ne danno il doloroso annuncio la moglie Gabriella, i figli Maurizio con Roberta, Federico ed Elisa, Giuseppina con Giuliano, Francesco, Andrea e Marco, Piergiuseppe, il fratello, la sorella, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.Il caro Lino è esposto nella casa funeraria «Luce nel Tempo» via Roma n. 51 in Fiorenzuola D'Arda (orario 9-19).I funerali avranno luogo domani giovedì 31 agosto alle ore 10.00 nella chiesa di Castelnuovo Fogliani, ove la cara salma sarà fatta giungere dalla casa funeraria «Luce nel Tempo» in Fiorenzuola D'Arda, dopo il rito religioso sarà tumulata nel cimitero locale in cappella di famiglia.Il S. Rosario sarà celebrato questa sera mercoledì 30 c.m. alle ore 20.30 nella chiesa di Castelnuovo Fogliani.Il presente serve di partecipazione personale e di anticipato ringraziamento a tutte le gentili persone che in ogni modo e forma si uniranno alla mesta cerimonia.30-8-2017