È mancata all'affetto dei suoi cariLo annunciano con dolore i figli Alberto con Clara e Alessandra con Paolo.I funerali avranno luogo domani giovedì 31 agosto alle ore 9,30 partendo dalla sala del commiato (Viale Villetta 16) per la chiesa del Corpus Domini, indi si proseguirà al Tempio di Valera.Questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dott. Paolo Cavatorti, Maria e Zina per le amorevoli cure prestate.30 agosto 2017I nipoti Beppe, Mara, Rita Reverberi con le loro rispettive famiglie sono vicini ai figli per la perdita della cara30 agosto 2017Fabrizio con Stefania e Luca, Gian Luca con Noretta e Francesco si uniscono al dolore dei cugini Alessandra ed Alberto per la perdita della cara30 agosto 2017Marica è vicina affettuosamente ai cugini Alberto e Alessandra e famiglie per la scomparsa della cara30 agosto 2017Leda e Giuseppe sono vicini ad Alberto e Alessandra per la perdita della mamma30 agosto 2017Pietro e Donatella con Francesca sono vicini ad Alessandra ed Alberto per la scomparsa della madre30 agosto 2017