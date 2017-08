Alberta Vallisneri

«Una cosa ho chiesto al Signorequesta sola io cercoabitare nella casa del Signoretutti i giorni della mia vita.»(Salmo 26)È tornata alla Casa del Padre la caraLo annunciano con dolore , ma tanta speranza cristiana, il fratello Graziano con Ioana, l'amica Azeglia, gli amati nipoti Michele con Elisa, Luca e Clara, Cecilia con Michele e Alessandro.I funerali avranno luogo domani giovedì 31 agosto alle ore 10.00partendo dalle Sale del Commiato Ade(Viale Villetta 31) per la chiesa di San Michele Dell'Arco ove verrà celebrata la Santa Messa alle ore 10.30.Questa sera alle ore 20.00 presso la stessa chiesa sarà recitato il Rosario.Si ringraziano le tante persone che le hanno voluto bene e le sono state vicino, i suoi ex scolari di Mezzani, i Servizi Anziani di Aurora Domus, gli amici della Comunione Stefano e Laura, il Personale tutto dell'Hospital Piccole Figlie per le affettuose e sempre professionali cure prestate.30 agosto 2017sei stata per tanti anni la nostra grande Presidente.Ti ringraziamo per averci guidato con la gioia e la fermezza di chi si affida con fiducia al Signore.Hai donato la tua vita agli altri, hai creduto nella scuola come una missione, sempre disponibile verso i più deboli.Il tuo esempio sarà nel ricordo di tutti.Il Centro Italiano Femminile con tutte le socie, le amiche, il personale della scuola dell'infanzia San Giovanni e Domenico Maria Villa partecipa con la preghiera al dolore dei familiari.30 agosto 2017Partecipiamo al dolore della famiglia Vallisneri per la morte della nostra amica«Il Gruppo del Lunedì.»30 agosto 2017Nel ricordo della dolcissimaamica di tutta una vita, Graziella con Marisa, Amelia, Elisabetta e Letizia è vicina al fratello Graziano ed ai famigliari.30 agosto 2017ci hai insegnato l'alfabeto e i numeri,ma soprattutto ci hai insegnato l'impegno, la dedizione, il rispetto, l'amore, il valore della vita anche in chi è meno fortunato.Continuerai ad essere tra noi nei nostri incontri.Ci stringiamo con affetto ed eterna riconoscenza al fratello Graziano, alla cognata e agli adorati nipoti Michele e Cecilia.Classe 1960 Mezzani.30 agosto 2017Carissimagrazie per avermi donato la tua preziosa amicizia e il tuo affetto.Il tuo ricordo sarà sempre vivo in me.Azeglia.30 agosto 2017Paola e Claudio Manici si uniscono al dolore di Graziano e famigliari per la perdita della amata sorella signora30 agosto 2017