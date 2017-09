Franco Gallingani

Accompagnato dall'affetto dei suoi familiari ci ha lasciatiA funerali avvenuti per volere del defunto, lo annunciano la moglie Ughetta, i figli: Vania con Fausto, Michele con Silvia, gli adorati nipoti Giacomo, Federica e Francesca, la sorella, il cognato, la cognata e parenti tutti.La famiglia ringrazia sentitamente il Reparto del Day Hospital Oncologico dell'Ospedale Maggiore, l'Hospice Piccole Figlie e tutti coloro che gli sono stati vicini.31 agosto 2017Ï Romano e Concetta PinettiÏ Enrico e Mara ServentiVittoria e Francesco Bertani profondamente commossi si uniscono al dolore della famiglia per la perdita del caro amico31 agosto 2017CiaoGrazie per gli insegnamenti nella vita e nel lavoro.Chiara con Cristiano, Michele e famiglia.31 agosto 2017Augusto e Gerarda, Stefania, Franco e Tania Pisi partecipano al dolore di Ughetta, Vania e Michele per la perdita del caro31 agosto 2017I dipendenti del panificio Frati sono vicini a Vania e famiglia per la perdita del caro papà31 agosto 2017Le famiglie Robuschi e Mancini partecipano sentitamente commossi al grande dolore di Ughetta, Vania e Michele per la scomparsa del caro e indimenticabile amico31 agosto 2017