Evelina Tanzi

È mancata all'affetto dei suoi cariLo annunciano con grande dolore i figli Laura ed Alberto e le sorelle Bruna ed Anna con le rispettive famiglie.Il funerale si svolgerà a Sala Baganza venerdì 1 settembre presso la Chiesa di SS. Stefano e Lorenzo alle ore 10.30 per proseguire al cimitero locale per la tumulazione.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.31 agosto 2017I Vice Presidenti, i componenti del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, i Revisori, il Segretario Generale e il Personale della Fondazione Monteparma partecipano al lutto che ha colpito la signora Bruna Tanzi Delsignore, la signora Anna Tanzi e tutta la famiglia Rebuzzi per la scomparsa della cara31 agosto 2017Silvia e Mariangela partecipano al dolore di Alberto, Laura, Anna e Bruna per la scomparsa della cara31 agosto 2017