Giacomo Poma

Il giorno 30 agosto è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 94Il funerale avrà luogo venerdì 1° Settembre alle ore 11.00 partendo dalla camera ardente del Pensionato S. Giuseppe di Quattro Castella per la chiesa di Coviolo Nuovo dove si celebrerà la S. Messa indi si proseguirà per l'ara crematoria in attesa di cremazione.La famiglia desidera ringraziare tutti coloro che si sono presi cura del caro Giacomo.Non fiori ma eventuali offerte al Pensionato San Giuseppe di Quattro Castella.Si ringraziano anticipatamente quanti parteciperanno alla cerimonia.31-8-2017