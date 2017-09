Minni Brizzolara

«O Signore, ti ringrazioper il dono della vita.»di anni 64La sorella Tilla comunica che le esequie saranno celebrate venerdì 1 settembre alle ore 15,00 nella chiesa di Noceto, provenendo dall'Ospedale di Vaio, indi al cimitero locale.La Veglia di preghiera sarà questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Noceto.Il presente serve di partecipazione e anticipato ringraziamento.31 agosto 2017Ciaoun abbraccio a Suor Tilla da i cugi.Federica, Giorgio, Angelo, Lisa, Giacomo, Francesco, Matteo e Michela e le proprie famiglie.31 agosto 2017L'Azione Cattolica è vicina a suor Tilla per la scomparsa della cara sorellanella certezza di riabbracciarla nella Casa del Padre.31 agosto 2017Maria Mercedes con tanto dolore piange la scomparsa dell'amica31 agosto 2017Partecipiamo al dolore della famiglia Brizzolara per la perdita della cara31 agosto 2017Increduli e commossi per la scomparsa dici stringiamo con affetto a Tilla e partecipiamo al suo grande dolore.Beatrice, Daniela, Gian Carlo, Giovanna, Giovanni, Maria Pia, Maria Teresa, Massimo, Piermaria, Rosanna.31 agosto 2017Siamo vicini a Tilla nel grande dolore per la perdita della caraCarla e Simone con Carlotta, Lorenzo e Federico.31 agosto 2017I fratelli Saltini e famiglie sono vicini a Suor Tilla per la scomparsa della cara31 agosto 2017