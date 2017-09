Pierino Giorgetti

Il giorno 22 Agosto è mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la sorella Piera, i nipoti Mariateresa con Daniel, Roberto con Lisa, Fabrizio, i pronipoti Letizia e Lorenzo, il genero Francesco, la nuora Monica.I funerali si svolgeranno venerdì 1° settembre alle ore 9.30 nella Chiesa del cimitero Nuovo di Coviolo.Al termine della funzione religiosa si proseguirà in forma privata per l'ara crematoria di Parma.Si ringraziamento anticipatamente coloro che interverranno alla cerimonia.31-8-2017I condomini e l'amministratore del condominio «Giuliana 22/24» partecipano al dolore dei familiari per la perdita dell'indimenticabile31 agosto 2017