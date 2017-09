Franco Taverna

È mancato all'affetto dei suoi cariLo annunciano la moglie Maria Lucia, il figlio Andrea, la suocera Rina, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 2 settembre alle ore 10,30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa parrocchiale di Collecchio, indi al cimitero di Ozzano Taro.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 in chiesa a Collecchio.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Maurizio Stefanini e a tutti coloro che l'hanno curato e assistito.1 settembre 2017Ï Nello e RitaÏ Bertoli Rina, Cogni Nunzio e fam.Ï Gianna, Mina e famiglieÏ Famiglie Bedodi Mario e FabrizioÏ Famiglia IanelliÏ Famiglie Dallabona, Raimondi, SalatiÏ Tiziana, Raffaella, Miriam, MauroÏ Nello, Antonella DelmonteUn abbraccio affettuoso alla cara amica Lucia, Andrea e Rina per la perdita del caroLory.1 settembre 2017I condomini del Residence «la Bettola» e «gli Elfi» si uniscono al dolore di Lucia e Andrea per la perdita del caro1-9-2017Ciaoti ricorderò sempre con tanto affetto.Gabriele e famiglia.1-9-2017