Anna Tassi

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 71Lo annunciano il marito Angelo, le figlie Monica con Massimo e Melissa, Cinzia con Mauro, Nicole e Francesco e parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 2 settembre alle ore 9.00 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Fontevivo, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,00 nella chiesa di Fontevivo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.1 settembre 2017Ï Franco, Gastone GennariÏ Ester, Fermino GuastiÏ Liliana, Franco VirgiliÏ Pina Azzali e famigliaSiamo vicini allo zio Angelo, Monica, Cinzia e rispettive famiglie per la scomparsa della caraAve, Bruna, Marica, Umberto, Stefano, Andrea, Marco.1 settembre 2017Zia Zaira con Cristina, Stelio e Sabrina sono vicini ad Angelo, Monica e Cinzia per la perdita della cara1 settembre 2017Dolores, Ivano, Simonetta e famiglie partecipano al dolore di Angelo, Monica, Cinzia e famiglie per la perdita della cara cugina1 settembre 2017La Direzione e i colleghi di Parma sono vicini a Monica in questi momenti di dolore per la scomparsa della signoraDSV SpA Filiale di Parma.1 settembre 2017Siamo vicini con grande affetto ad Angelo, Monica e Cinzia per la perdita della carissimaClaudio, Franca, Elena e Davide.1 settembre 2017ti ricorderemo sempre per la bella persona che eri.Un abbraccio ad Angelo e figlie.Luisa e Daniela.1 settembre 2017