Sergio Ghini

Dopo lunga malattia è mancatoNe danno il triste annuncio la moglie Anna, il figlio Massimiliano con Enrica, i nipoti Alessandro e Luca, il fratello, la sorella, i nipoti ed i parenti tutti.Le esequie avranno luogo oggi venerdì 1°settembre alle ore 10 nella chiesa parrocchiale dello Spirito Santo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie vada al Prof. Guariglia e a tutti i suoi collaboratori della Casa di Cura Città di Parma.1 settembre 2017Ï Famiglia Piazza FrancoÏ Famiglia Lodovico PianforiniColleghi e collaboratori della Zuelli Impianti sono vicini a Massimiliano per la dolorosa perdita del papà1 settembre 2017Angelo Zuelli e famigliari sono vicini a Massimiliano e famiglia per la scomparsa del papà Sign.1 settembre 2017Giuliano, Licia, Emanuela sono vicini a Massimo e famiglia per la perdita del padre1 settembre 2017