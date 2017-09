Renato Larini

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 82Ne danno il triste annuncio la moglie Celestina, la cognata Teresa, i nipoti Ermanno con Cinzia, Maurizio con Federica, Donatella con Paolo, Lina con Germano, i pronipoti Valentina, Alessandro, Linda, Leonardo, Lorenzo e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani, sabato 2 settembre, partendo alle ore 08:45 dalla camera ardente allestita presso la Sala del Commiato COF in Viale Villetta 16 per la chiesa dello Spirito Santo, si proseguirà per il Tempio di Cremazione di Valera; successivamente le ceneri saranno tumulate al cimitero di Marore alle ore 14.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21 nella stessa chiesa.È possibile far visita alla camera ardente in tutta la giornata di oggi dalle ore 10.00 alle ore 18.30 presso la Sala del Commiato Cof.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano le sig.re Tamara e Marina, il medico curante Dott. Silvio Guerra e tutto il personale del Reparto di Geriatria 1° piano pad. Barbieri.1 settembre 2017Ï Angela Ravacchia ZanichelliZia Gianna con Gianfranco e Fabrizio e rispettive famiglie partecipano commossi al dolore di Celestina per la scomparsa del caro1 settembre 2017Franco e Giuliano Pessina piangono il cugino1 settembre 2017Ciaocugino sempre buono e disponibile.Un affettuoso abbraccio a Celestina.Franca con Laura e Antonello.1-9-2017Dante e Anna Maria, Marisa e Giovanni partecipano al dolore di Celestina per la perdita del caro1 settembre 2017Carla, Maria Cristina, Vittorina e famiglia sono affettuosamente vicini a Celestina per la perdita del caro1 settembre 2017Carla, Franco Soncini e famiglie partecipano al lutto di Celestina per la perdita del caro1 settembre 2017Le famiglie Enore e Gianni Costa si uniscono al dolore di Celestina per la scomparsa del caro1 settembre 2017Sinceramente addolorati siamo vicini alla signora Tina per la scomparsa del caro signorFrancesca ed Egisto Quagliotti.1 settembre 2017