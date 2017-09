Angioletta Caretta

Amorevolmente assistita dai suoi cari è mancatadi anni 90Ne danno il triste annuncio le figlie Anna, Laura e Monica, i generi, la sorella Erminia, i nipoti e i parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 2 settembre alle ore 15.15 partendo dall'Ospedale di Vaio per la Chiesa di S. Giuseppe indi al cimitero di Fidenza.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di S,. Giuseppe.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al medico curante Dott. Roberto Marchetti, alla signora Maria, agli angeli che l'hanno sostituita e alle infermiere domiciliari per le premurose cure prestate.1 settembre 2017CiaoPaolo con Yara, Debora.1 settembre 2017La sorella Erminia con i figli Giulio, Giorgio e Giancarlo e rispettive famiglie, sono vicini ad Anna, Laura e Monica per la perdita della cara mammaCiao Geia.1-9-2017Giovanni, Rosalba, Elga salutano con affetto nonnae sono vicini a tutta la famiglia.1 settembre 2017