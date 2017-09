Giovanni Scaccaglia

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 67Ne danno il triste annuncio la moglie Renata, i figli Andrea e Manuel con Marianna e l'adorato Gabriel, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 4 settembre alle ore 9.00 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa parrocchiale di Collecchio e si proseguirà per il Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato Domenica 3 c.m. alle ore 19.30 in chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore ai cognati Gianfranco e Roberto.2 settembre 2017Ï Sandra Terzi e AlexÏ Bruna e Paola CarraÏ Rosanna, Cristina e famigliaÏ Carlo, Loredana e LisettaÏ Fam. Maurizio MarvisiÏ Nello, Antonella DelmonteI cognati Gianfranco, Roberto e famiglie abbracciano Renata, Andrea e Manuel nel ricordo del caro2 settembre 2017Marcellina, Giulia, Paola, Umberto con famiglie sono vicini a Renata, Andrea, Manuel per la scomparsa di2 settembre 2017Con tanto affetto ti avrò sempre presente in tutti i miei ricordi.Buon viaggioCi rivedremo.Insieme a Giulia sono vicina a Renata, figli e familiari tutti.Edda.2 settembre 2017Zia Anna, Claudio, Gabriele con le rispettive famiglie sono vicini a Renata, Andrea e Manuel per la perdita del caro2 settembre 2017Sarai sempre nei nostri cuori.CiaoPatrizia e Marika.2 settembre 2017La famiglia Pace tutta si unisce al dolore della famiglia Scaccaglia per la perdita del caro2 settembre 2017I colleghi Guerrino, Zsuzsa, Barbara, Stefania, Maria Teresa, Sofia ed Alessandra si stringono a Marianna e famiglia per la perdita di2 settembre 2017I condomini di Borgo Maretto sono vicini alla famiglia Scaccaglia per la perdita del caro2 settembre 2017