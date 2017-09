Antonetta De Riso

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 71Ne danno il triste annuncio il marito Bruno, il figlio Giuseppe con Melissa, il cognato Giorgio, i fratelli Maria, Carmela, Vincenzo, Angela, Giovanna, Rosaria e parenti tutti.Il funerale avrà luogo oggi alle ore 15.00 nella chiesa di Mezzano Rondani indi si proseguirà per il cimitero di Colorno.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al personale medico ed infermieristico del Reparto di Oncologia dell'Ospedale Maggiore di Parma e alla Dott.ssa Daniela Boggiani, per le premurose ed assistenze prestate in questi anni.2 settembre 2017Ï Famiglia Alberto RossiÏ Carretta Uldarico e famigliaGabriella, Rina, Paola e Ivan e le rispettive famiglie, sono vicine a Bruno e Giuseppe per la scomparsa della cara cugina2-9-2017Il Circolo «I Rondanén» di Mezzano Rondani, con commozione, è vicino e porge sentite condoglianze per la scomparsa della caraa Giuseppe e famiglia stringendosi a loro in un forte abbraccio.2-9-2017I ragazzi e le ragazze della Sala Giochi, i ragazzi di Parma e gli amici dell'Università, abbracciano con il cuore Giuseppe e famigliari, in questo momento di enorme dolore, per la perdita della mamma2 settembre 2017Ivana, Bina e famiglia sono vicine a Bruno, Giuseppe e famigliari per la scomparsa della cara2 settembre 2017La famiglia Ferrarini Enzo, porge sentite condoglianze a Bruno, Giuseppe e famigliari per la perdita della loro cara2 settembre 2017