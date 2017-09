Rinaldo Bocelli

Ha raggiunto il suo amato Giannidi anni 77Ne danno il triste annuncio la moglie Roberta, la sorella Marisa, i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.Il funerale avrà luogo lunedì 4 settembre alle ore 10.30 nella chiesa di Scipione Castello, indi proseguirà per la cremazione.Il caro Rinaldo giungerà dall'Ospedale di Vaio.Il S. Rosario sarà recitato questa sera sabato alle ore 20.00 nella chiesa di Scipione Ponte.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.2-9-2017Ï Gruppo Podistico Marciatori ParmensiÏ Gruppo AVIS-CRI-AIDO SorboloGrazieper essere stato silenzioso ma non taciturno, originale ma non stravagante, coraggioso ma non incosciente, protagonista e non spettatore, sognatore ma non utopista, sincero ma non adulatore, per aver affrontato la vita con leggerezza ed averci regalato uno straordinario esempio di esistenza.Un immenso abbraccio da tutto il tuo Gruppo Podistico Quadrifoglio.2-9-2017