Pier Luigi Stretti

È mancatodi anni 69Ne danno il triste annuncio la figlia Maria, cugini e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 13,45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Rimagna.Serva il presente di partecipazione e ringraziamento.2 settembre 2017Ï Famiglia Cocconi Pierino e figliÏ Fam. Piero ZanniÏ Ennia, Piero, AlessandroÏ Franco e AnnaÏ Nora, Sabrina, GilioÏ Rita Sandei e figliÏ Anna, Francesco e figliÏ Loretta e GinettoÏ Libero e FrancaÏ Famiglie Franco, Marco e Luigi CarraÏ Rita e Marilena Stretti e famigliecugino fraterno continuerai a vivere sempre nei nostri cuori.Un affettuoso abbraccio a Maria.Veneranda Fiorani e famiglia.2 settembre 2017Il Sindaco Claudio Moretti a nome della Giunta, del Consiglio e dei cittadini di Monchio, partecipa al lutto di Maria Stretti per la perdita del papà2 settembre 2017Con tanto affetto siamo vicini a Maria per la perdita del caro papàMariella, Giacomo, Roberto.2 settembre 2017CiaoPierino e famiglia.2 settembre 2017Ciao«che la terra ti sia lieve».Un abbraccio a Maria.Clara, Tina e famiglie.2 settembre 2017Enrico, Stefania e Saverio con la piccola Viola si stringono al dolore di Maria per la perdita del caro papà2 settembre 2017Letizia, Irene, Enrico, Alessandro, Maria Azzurra, Diego D., Annalisa, Livio, Marco, Martina, Davide, Chiara, Silvia, Sara, Diego P., Matteo, Raffaella si stringono con affetto intorno a Meri per la perdita del papà2 settembre 2017Vicini a te, Maria...in questo momento di dolore per la perdita del tuo papàUn forte abbraccio.Roberto, Silvia e Federico.2 settembre 2017