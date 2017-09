CROCE Iride Sicuri ved. Scotti



(Sarta)



Ciao mamma e grazie per tutto quanto mi hai fatto dono; ti salutano per un buon viaggio Fausto e Michele.



I funerali si svolgeranno domani lunedì 4 settembre alle ore 15.00 partendo dalla sala del commiato di Viale Villetta 16/A, per la chiesa di Mamiano indi al cimitero locale.



Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Sant'Evasio Colli in Parma.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Un ringraziamento a tutti gli operatori della Lungodedenza (Lidi) in particolare al dott. Dario Magnani per la grande sensibilità e professionalità dimostrata. Parma, 3 settembre 2017



Ï Cicci Drommi



Ï Valeria Schianchi



Ï Rita Valle



Ï Anna, Vilma Rapacchi



Ï Famiglia Lottici Franco



Ï Famiglia Baistrocchi Pier Luigi



Ï Fabrizio Pattera



Ï Famiglia Zeraschi Iride



ci mancherà la tua presenza, un abbraccio a Fausto.



Le sorelle Maria e Emma. Traversetolo, 3 settembre 2017



I cugini Amilcare, Ettore, Emma e Marta Ghizzoni e famiglie si stringono con affetto a Fausto per la scomparsa della mamma Iride Panocchia, 3 settembre 2017



Caro Fausto mi unisco al tuo dolore per la perdita di tua madre Iride



Ettore. Panocchia, 3 settembre 2017



Bruna piange la cugina Iride Sicuri ved. Scotti



ed è vicina a Fausto, Maria ed Emma. Parma, 3 settembre 2017



Ï Stefania, Stefano Gorreri e famiglia