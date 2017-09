Bruna Grolli

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la figlia Marzia con Guido, i nipoti Davide e la figlia Marina, Cecilia con Gabriele, la nuora Luciana con Francesco e Valentina, la sorella Bice e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani lunedì 4 settembre alle ore 14.30partendo dalle Sale del Commiato Adeper la chiesa di San Lazzaro, indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Per chi volesse dare un ultimo saluto alla cara Bruna potrà farlo da domani lunedì 4 settembre a partire dalle ore 8.00 del mattino.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.3 settembre 2017Ï Fratelli e sorelle LeporiÏ Adriana e PieroÏ Renata, Gianni e Fillippo CremoniniÏ Rubertelli Eles, Bruna e ClaudioLa cognata Carla e il figlio Massimo con famiglia sono vicini a Marzia in questo triste momento per la perdita della cara mamma3 settembre 2017Franca, Silvia e Catia sono vicino a Davide e famiglia per la perdita della cara3 settembre 2017