Mario Botti

E' tornato alla Casa del Padre il nostro carodi anni 73Lo annunciano la moglie Paola, i figli Matteo e Gabriele, la nuora Liliana, la sorella Luisa, cognato, cognate, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 4 c.m. alle ore 15.00 nella chiesa di S. Antonio a Salsomaggiore, provenendo dall'Ospedale di Vaio, indi al Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di S. Antonio.Il presente serve di partecipazione e anticipato ringraziamento.La famiglia ringrazia sentitamente tutti i professionisti che negli anni si sono presi cura di lui; in particolare il medico curante dr. Luigi Toscani, il dr. Sergio Callegari, il dr. Baccarini e l'equipe della Cardiologia di Vaio, l'equipe della Cardiochirurgia di Parma, la Chirurgia toracica di Parma, il Centro emostasi di Parma, il punto prelievi di Fidenza, il laboratorio analisi di Vaio e tutti gli operatori del 118 di Fidenza.3-9-2017Ciaoamarti è stato semplice,vivere senza te...Aiutami da lassù.Paola3-9-2017Ciaosei stato e rimani per noi esempio di onestà e rispetto.Ci mancherai...Matteo e Gabriele.3-9-2017Ciaomi hai accolto come una figlia, ti ho amato come un papà.Liliana.3-9-2017I cognati Alberto e Maria Rosa insieme a tutti i nipoti si uniscono al dolore di Paola e famiglia per la perdita del caro3 settembre 2017In questo momento di grande dolore per la perdita del caroAntonio, con Anna ed Elisa, è vicino alla sorella Paola e insieme si stringono con un forte abbraccio a Matteo e Gabriele.3 settembre 2017