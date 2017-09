Lidia Mattioli

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 90A funerali avvenuti ne danno il triste annuncio i figli Andrea con Cosetta, Luciano con Daniela, gli adorati nipoti Alessio, Maria Cristina con Alessandro e il piccolo Riccardo, Alessandro, Sara con Simone e la piccola Maria Vittoria, il fratello Mauro, la sorella Luciana e parenti tutti.Un sentito ringraziamento al medico curante dott. Daniele Benoldi e all'Hospital Piccole Figlie per le amorevoli cure prestate.3 settembre 2017La sorella Luciana con le famiglie Bolsi, Saccani e Benedini partecipa commossa al dolore di Andrea e Luciano per la scomparsa della cara3 settembre 2017Ï Maria Adelaide BolsiAmministratore e condomini di Borgo San Giuseppe 27 partecipano al dolore della famiglia per la perdita della cara signora3 settembre 2017Gli amici David e Cristina, Luigi e Carla, Giorgio e Brunetta, Luigi e Patrizia, Giancarlo e Angela, Giuseppe e Cristina, Stefano e Stefania partecipano al dolore di Andrea e Luciano per la perdita della mamma3 settembre 2017