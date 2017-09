Franca Bruzzi

«Rimanete nel mio amore».(Gv. 15,9)E' mancataNe danno il triste annuncio il marito Alberto con Matteo e Barbara, la sorella Luisa, i nipoti Simone e Alessio con Giusy e Carola unitamente a tutti i parenti.I funerali si svolgeranno lunedì 4 settembre alle ore 15.15 partendo dalla sala del commiato in via Carrega, 12/A per la chiesa parrocchiale di Collecchio, indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 in chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.3 settembre 2017Ï Maria e famiglie DelmonteÏ Renato BedodiÏ Fam. Maurizio MottiÏ Liberi e Uniti per CollecchioÏ Patrizia Caselli e fam.Le famiglie del condominio «Casa Nostra» edificio D sono affettuosamente vicine ad Alberto e Matteo per la perdita della loro carae porgono le più sentite vive condoglianze.3 settembre 2017Luigi Tanzi e famiglia partecipano commossi al dolore di Alberto e Matteo per la perdita della carissima3 settembre 2017Alberto e Franca Rota unitamente ai figli ricorderanno sempre la cara3 settembre 2017Per tecara amica di tanti momenti spensierati, il mio ricordo affettuoso ed una preghiera.Un abbraccio a Luisa, Alberto e ragazzi.Maria Grazia e famiglia.3 settembre 2017Paola e Francesca Carocci condividono con affetto il dolore dei familiari per la perdita della cara3 settembre 2017