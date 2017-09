Caterina Morana

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 101Lo annunciano con immenso dolore la figlia Claudia con Giuseppe, i nipoti Alessandro con Davina, Arianna e Francesco e Antonio con Simona, Matilde e Azzurra, i fratelli Italo e Armando con le rispettive famiglie, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani 4 c.m. alle ore 9.45 partendo dall'abitazione di via XXV Aprile, 19 per la chiesa locale. Successivamente la cara salma verrà accompagnata al Tempio di Valera.Il S. Rosario verrà recitato in chiesa questa sera alle ore 20.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. P. M. Rodelli alle assistenti domiciliari e alla cara Tatiana Tiganu e famiglia.3 settembre 2017Ï Tatiana Tiganu e fam.Ï Bruna ParizziRomana, Vito, Massimo, Manuela e Silvia sono vicini a Claudia e famigliari per la perdita della cara3 settembre 2017L'amore che hai avuto verso di me è stato immenso, ogni tuo pensiero, ogni tua azione era per me, ed io non lo dimenticherò mai.Sei stata la mia stella polare, ciaoTi voglio tanto bene.Claudia3 settembre 2017Profondamente commossi ci uniamo al dolore degli amici fraterni Claudia e Giuseppe per la perdita di mammaRossella e Vincenzo.3-9-2017Siamo vicini all'amica Claudia per la perdita della cara mammaPaolo, Emanuela e Federico.3 settembre 2017