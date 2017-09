Cesarina Bernardi

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio le figlie Rossana con Giuseppe, Antonella con Andrea, gli adorati nipoti Marco, Luca, Marta, Simone, il fratello Corrado, le cognate, i cognati, i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 5 settembre partendo alle ore 10,30 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Prospero indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21,00 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.4 settembre 2017Ï Fam. Gianni ZardiÏ Rita, Renato AgnessiniÏ Romano e Mimmi MelliÏ Albertina ParentiGrazieper il tuo immenso amore e le tue infinite premure, che porteremo sempre nel cuore.Tienici per mano e veglia sul nostro cammino.Marco, Luca, Marta e Simone.4 settembre 2017Lina, Anna, Franca Colla e famiglie abbracciano Rossana, Antonella, Corrado e familiari per la scomparsa della cara cugina4 settembre 2017CiaoProfondamente addolorati per la tua scomparsa siamo vicini a tutti i tuoi famigliari.Laura, Roberto Bernardi con Angelo, Barbara, Daniela, Stefano, Anna, Simone e Mattia.4 settembre 2017Il condominio «Il Moro» è vicino a Rossana, Antonella e famiglie per la perdita della cara mamma4 settembre 2017Luciana Zardi e famiglia partecipano commossi al dolore di Rossana, Antonella e Corrado per la perdita della carissima4 settembre 2017Armando, Stefania, Paola e Marzio con le rispettive famiglie partecipano al dolore di Rossana, Antonella e Corrado per la perdita della cara4 settembre 2017