Adele Pinazzi

Ci ha lasciatiNe danno il triste annuncio il marito Gian Franco, i figli Giovanni con Marzia e Gianmarco, Giuseppe con Emanuela, Nicolò e Lorenzo, Giuliano con Chiara, Emma e Marco e i parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 5 settembre alle ore 8,40 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa del Corpus Domini.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.4 settembre 2017Ï Maria Luisa MordacciÏ Famiglia Stefano GuastiIl fratello Romano con Mariella, Paola, Cristina, Barbara e famiglie è vicino in questo triste momento a Gianfranco e famigliari per la perdita di4 settembre 2017Ciaoabbiamo trascorso momenti indimenticabili insieme, il tuo ricordo sarà sempre vivo in noi.Omero e Carolina Valentini.4 settembre 2017Eugenia e Nicola, commossi si uniscono al dolore di Gianfranco, Giovanni, Giuseppe e Giuliano per la perdita della cara4 settembre 2017Anna, Simonetta, Carlotta e Giuliano sono vicini a Franco, Giovanni, Giuseppe e Giuliano per la perdita della mamma4 settembre 2017Il Dott. Giuliano Alfieri con Patrizia e collaboratori partecipano al lutto di Giovanni per la morte della mammae porgono sentite condoglianze.4 settembre 2017Ï Francesca CeratiÏ Roberta FagandiniÏ Donatella PanizzieriÏ Elena BorgnaIl socio Angelo Pigorini con Patrizia e dipendenti con rispettive famiglie sono vicini a Giovanni e Giuliano e fam. per la perdita della mammae porgono sentite condoglianze.4 settembre 2017Ï Iaures De Rosa e famigliaÏ Gabriella LonghiÏ Andrea Bontempi e fam.Ï Roberto Pellegrini e fam.