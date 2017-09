Maria Rubinia Manenti

È mancata all'affetto dei sui caridi anni 92Ne danno il triste annuncio la figlia Daniela, il nipote Andrea, Atos e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 6 settembre alle ore 10.30 presso la chiesa di San Bernardo degli Uberti.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.5 settembre 2017Ï Roberto e Silvana SassiLa cognata Olga e i figli Stefano, Pietrovalter e Davide sono vicini a Daniela per la scomparsa della cara mamma5 settembre 2017Con tanto affetto siamo vicini a Daniela per la perdita della cara mammaAlessandra e Tiziana.5 settembre 2017Tiziana, Luciana, Terri, e Luisa con affetto sono vicine al dolore di Daniela per la perdita della sua preziosa e cara mamma5 settembre 2017