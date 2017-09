CROCE



È mancata Maria Maddalena Rizzi



(Farmacista)



I famigliari tutti annunciano che i funerali si svolgeranno giovedì 7 alle ore 14.00 presso la Chiesa di Porporano indi si proseguirà per il cimitero di Marore.



Il S. Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.00 presso la Chiesa di Porporano.



Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.



Un grazie di cuore alla signora Monica per il prezioso aiuto. Parma, 6 settembre 2017



I condomini del Condominio «Borgo Regale 1» partecipano al lutto dei famigliari per la perdita della signora Maria Maddalena Rizzi Parma, 6 settembre 2017