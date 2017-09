Severina Fantini

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 90Lo annunciano con dolore i figli Paola con Flavio, Marta con Francesco, Paolo con Paola, i nipoti Monia, Michele, Francesca e Alessandro, i pronipoti Matteo, Matilde e Sofia, la cognata, il cognato e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi mercoledì 6 settembre alle ore 14.30 partendo dall'abitazione in Strada Chiaviche, 45 per la chiesa di Alberi, proseguiranno per il cimitero di Vigatto.Un particolare ringraziamento alla nuora Paola, a Gianna e a Giulia per le amorevoli cure.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.6 settembre 2017Ï Camillo e Marina GhidiniÏ Famiglia Sergio FerraroniÏ Famiglia Gianfranco DelbonoÏ Fam. Zerbini AngeloÏ Fam.Calori FaustoÏ Fam. Cavatorta MarcoÏ Fam. Delfante ValterÏ Iolanda, Attila e Mauro VianiÏ Fam. Sergio CerdelliÏ Letizia e Fiorenzo FerrariÏ Gabriella, Rita ed Elisabetta CanevariÏ Anselmo Ghirardi e famigliaÏ Famiglia Sergio StocchiÏ Gigi e Laura FantiniI tuoi nipoti Monia con Maurizio e Matteo, Michele con Marianna, Matilde e Sofia, Francesca con Matteo e Alessandro ti porteranno sempre nel cuore nonna6 settembre 2017I nipoti Mauro, Giuseppe, Giuseppina e famiglie sono vicini ai cugini per la perdita della cara6 settembre 2017Gli amici Edies e Ermes, Nunzia e Ermes, Angela e Giorgio, Romano e Simona, Rita e Pierluigi, Flavia e Giuseppe, Fabrizio e Marilena, Bruna sono vicini a Paola e famiglia per la scomparsa della mamma6 settembre 2017Siamo vicini alla famiglia per la perdita della caraFamiglie Gibilras, Di Marcoberardino, Fracasso, Sassano.6 settembre 2017