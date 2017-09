Luciano Ricci

È mancatodi anni 89Lo annunciano i figli Galeazzo, Claudio, Luciana, parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 14.30 in Casarola.Un particolare ringraziamento vada al Dott. Molinari e a tutto il personale della Casa Protetta di Monchio per le amorevoli cure prestate.6 settembre 2017Ï Fam. Staderoli, CantarelliÏ Fam. Giandomenico RicciÏ Famiglia Gabriele ManiciÏ Ida, Giacomo, Cristina e fam.Ciao zioGiuseppina, Vito.6 settembre 2017Ciaoamico di una vita, non ti dimenticheremo mai.Elena, Norma e figli.6 settembre 2017Maria Zanni si stringe con affetto a Galeazzo, Claudio e Luciana nel ricordo di6 settembre 2017Maria Rosa, Cristina, Germano e Alberto sono vicini a Gabriele e famiglia per la perdita del caro nonno6 settembre 2017CiaoGiuseppe, Luisella, Selene, Andrea.6 settembre 2017Ciaocon affetto.Anna Ricci.6 settembre 2017