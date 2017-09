Igina Cavazzini

«Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla».(Salmo 23)Cristianamente è mancata all'affetto dei suoi caridi anni 99Ne danno il triste annuncio i figli Ubaldo con Graziella, Federico ed Elisabetta; Maurizio con Liliana, Raffaella, Sara e Paolo; Vittorio con Mariangela, Pietro e Marco; pronipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 7 settembre alle ore 15.00 partendo dalla Sala del Commiato in via Carrega, 12/A per la chiesa parrocchiale di Collecchio, indi al cimitero locale.La camera ardente effettuerà i seguenti orari: oggi 15.30/18.30 e giovedì dalle 10.00 con orario continuato.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 in chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.6 settembre 2017Ï Tiziana, Stefano Cavatorta e fam.Ï Fam. Nello DelmonteDon Pino, Mario e Anna, Nina, Adriana e rispettive famiglie partecipano al dolore per la morte della cara ziae sono vicini ai famigliari tutti.6 settembre 2017L'Associazione Amici di Ettore Guatelli e del Museo è vicina a Vittorio, Ubaldo e Maurizio per la scomparsa della cara mamma6 settembre 2017Lino e Silvana Catellani sono vicini ai famigliari per la scomparsa della cara6 settembre 2017I condomini del condominio San Prospero A e B partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa della signora6 settembre 2017