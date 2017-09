Olderico Folchini

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 70Ne danno il triste annuncio la sorella Mariagrazia con Vanni e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 7 Settembre alle ore 10.00 nella chiesa di Costamezzana partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma indi al «Tempio» di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Costamezzana.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.6 settembre 2017Ï Fam. Aldo LazzariÏ Alda Bernazzoli e figliÏ Fam. Plinio GuatelliÏ Adriana GuatelliÏ Fedele FuriaÏ Fam. Giuseppe CattaniÏ Marilena Minardi e figliÏ Famiglia Rodolfi GiulianoI cugini Rita, Franca e Pietro salutano il caroe abbracciano forte Mariagrazia.6 settembre 2017Ferrante con Gladys, Elena e Milena si uniscono al dolore di Maria Grazia e Vanni per la scomparsa del caro6 settembre 2017Giuseppe, Rosetta e Mirella Ampollini profondamente addolorati piangono la scomparsa dell'amico di sempre6 settembre 2017Egues Anzolla con Angela, Silvye e Katia piangono la scomparsa dell'amico6 settembre 2017Ennio, Tiziana, Elena e Andrea partecipano al dolore di Maria Grazia e famiglia per la perdita del carissimo amico6 settembre 2017Nelson Franca, Franco Valeria, Carlo e Paola sono vicini a Mariagrazia e Vanni per la perdita di6 settembre 2017Commossi, con affetto, ricordiamo il caroe siamo vicini alla famiglia.Fulgoni Mariagabriela, Eleonora, Flavia e l'amico di sempre Antonio.6 settembre 2017Sandro e Rosanna, Gianpaolo e Federica, Maurizio, unitamente alle proprie famiglie e collaboratori tutti della Tecnovetro, partecipano con vivo cordoglio al lutto di Maria Grazia, Vanni e familiari, nel ricordo del caro amico6 settembre 2017