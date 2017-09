Gelmino Vecchi

E' prematuramente mancato all'affetto dei suoi caridi anni 58Lo annunciano con profondo dolore la mamma Ida, il fratello Giampietro, zia Rita con Marica, Camilla e Francesca e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi, partendo alle ore 15.15 dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Medesano, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento ai medici curanti Dott. Andrea Zorandi, Dott. Antonio Frattini, Prof. Gian Luigi De Angelis, Dott. Francesca Vincenzi, Dott. Sebastiano Buti, Dott. Melissa Bersanelli e a tutto il reparto di Geriatria dell'Ospedale Maggiore di Parma.7 settembre 2017Ï Novella, Cristian MaradiniÏ Francesca Conti e famigliaÏ Sandra Trivelloni e famigliaÏ Claudio, Lorenza ArduiniÏ Gabriella BonazziÏ Francesca, Angela, Cecilia, PieroÏ Famiglia Demaldè-CampelliÏ Pietro e Caterina RicciardelliÏ Famiglia Larini Paolo e Gardelli AdrianaÏ Famiglia PerottiÏ Ileana, Gianfranco e GiorgioÏ Luciana, Roberto e figliÏ Sonia, Giorgia, Nicole, FrancoÏ Giuseppe SonciniÏ Franca CanepariÏ Naires, FlavianoÏ Marisa, Giorgio BarbieriÏ Emanuela e Anna CantoniÏ Famiglia GrisantiÏ Fam. Giancarlo RitaliÏ Famiglie Ciro, Umberto VillaniÏ Romano, Gabriella, MonicaÏ Antonella Avanzi e famigliaÏ Fam. Fabio FerragutiÏ Gianni, Ilaria, Nicola BertinelliÏ Daniela Pelacci e Massimiliano e RobertaÏ Alessandra e Paolo AndreiÏ Gian Carlo ZanaccaÏ Argia, Angiolino, Anna e fam.Ï Alessandra, Gianni e Chiara PonziniCaroti porteremo sempre nei nostri cuori con tanto affetto.Zia Rita con Marica, Camilla e Francesca.7 settembre 2017Giuseppe Pisseri è vicino a Ida e Giampietro, alla zia e alle cugine ricordando il carosempre disponibile a fare del bene.7 dicembre 2017Giampaolo Dallara, Angelica e Andrea, profondamente rattristati, partecipano al dolore del signor Giampietro e dei famigliari per la scomparsa del caro signor7-9-2017adesso che sei un angelo del cielo, guidami con il tuo sguardo, accompagnami con la tua forza e restami vicino con il tuo affetto e la tua amicizia.Simone con Margherita e Alan.7 settembre 2017Nel ricordo della meravigliosa persona e del grande amico che è sempre statoci uniamo all'immenso dolore di Ida e Pietro in questo momento di vuoto infinito.Paolo e Margherita.7 settembre 2017Angiolino, Paolo, Sergia, Andrea, Ramona sono vicini a Ida, Giampietro e familiari per la perdita del caro7 settembre 2017Stefano, Roberta e famiglia si stringono in un forte abbraccio a Giampietro e Ida per la perdita del caro7 settembre 2017Profondamente addolorati, ci stringiamo ad Ida, Giampietro ed a tutta la famiglia Vecchi-Lodigiani per la perdita del caroAndrea, Stefania, Matteo Marusi, Veronica, Jonathan e Alessandro Romanello.7 settembre 2017Ave, Patrizia, Lella Larini, con le rispettive famiglie, si stringono in un grande abbraccio a Ida e Giampietro per la scomparsa del caro7 settembre 2017Ciaosarai sempre nei nostri cuori.Dirce, Gianna, Gianfranca.7 settembre 2017non dimenticherò mai la tua bontà e la tua umanità.Marisa e figlie.7 settembre 2017Ci uniamo a mamma Ida e Giampietro in questo momento di dolore per la scomparsa dell'amatissimoMaria Grazia e Renato.7 settembre 2017Con infinita tristezza siamo vicini a Ida e Giampietro per la scomparsa dell'indimenticabileEmilio, Dantino, Elisabetta, Ombretta.7 settembre 2017CiaoPaolo, Cristina, Francesca, Emanuela, Cinzia.7 settembre 2017Nel vivo ricordo della sua gentilezza e disponibilità profondamente commossi per la perdita del caroporgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia.Emilio, Edo, Franci, famiglia Squeri.7-9-2017Cari Ida e Giampietro, ricordandocon tanto affetto, vi siamo vicini e comprendiamo il vostro grande dolore.Franco, Andrea, Edmea Nitrosi.7 settembre 2017<+T>Giuliana Piazza ricorda con affetto il caroe partecipa al dolore di Ida e Giampietro.7 settembre 2017<+T>Laura Saccani e figli sono vicini a Ida e Giampietro per la perdita del caro7 settembre 2017<+T>Ciaoamico di una vita, insieme abbiamo condiviso i momenti più belli e spensierati.<+T>Ci mancherai.<+T>William e Sonia.7 settembre 2017<+T>Fosco, Luigi, Antonio, Fausto, Stefano, Claudio, Danilo, Gianni, Mario, Stefano, Giovanni e Giorgio sono vicini a Gianpietro e mamma per la perdita del carissimo amico7 settembre 2017<+T>«Non ci sono parole ma soltanto tanti bei ricordi che ci porteremo nel cuore»<+T>Ci stringiamo con affetto a Ida e Giampietro per la perdita del caro<+T>Ugo e Barbara, Mauro e Rosanna, Claudio e Adele e famiglie.7 settembre 2017