Enzo Pezzarossa

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 82Ne danno il triste annuncio la moglie Ada, le figlie Betta e Cristiana con Paolo, l'adorata nipote Caterina, le sorelle Laura e Alda, la cognata Adriana, i nipoti unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà in Viarolo domani venerdì 8 settembre alle ore 10,00 partendo dall'abitazione per la chiesa locale, indi, per la cremazione, al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20,30.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada all'insostituibile dott.ssa Luisella Benecchi, al Prof. Marcello Maggio ed a tutto il personale Day Hospital Geriatrico dell'Ospedale Maggiore di Parma, al dottor Gasparro ed alla dott.ssa Gilli.7 settembre 2017Ï Lorenzo Raffaini e famigliaÏ Enza e figlieÏ Davide, Monica e IlariaÏ Famiglia Zanirato SergioÏ A.d.s. ViaroleseÏ Famiglia BenoldiÏ Franco, Roberto Casoli e famiglieÏ Famiglia Fogliati GiuseppeÏ Antonella, Roberta, Enrico Cattabiani e famiglieÏ Valeria e Benedetta PavanatiÏ Alessandra Guareschi e famigliaÏ Famiglia RoncoroniNoi saremo i tuoi occhi, tu la nostra luce.CiaoBuon viaggio.Cristiana e Betta.7 settembre 2017La sorella Laura con i figli Arnaldo e Giovanni e le rispettive famiglie sono partecipi al dolore della moglie Ada, delle figlie Betta e Cristiana e dei famigliari per la perdita del loro adorato papà7 settembre 2017Marina, Mauro e Nicola sono vicini a Cristiana e familiari per la scomparsa del papà07 settembre 2017Mauro Guareschi, Stefano Bertoli, Angelo Delendati, Giovanni Campanini, Stefano Simoni, Andrea Zannoni e Alessandro Zecchi sono vicini a Cristiana e Paolo per la perdita del loro caro7 settembre 2017Angelo, Gianna, Simona e Sara con le rispettive famiglie sono vicini in questo triste momento ad Ada, Elisabetta, Cristiana e famigliari per la perdita del loro caro7 settembre 2017Michela, Andrea, Elena e Francesco sono vicini alle amiche Betta, Cri e Ada per la perdita del caro7 settembre 2017