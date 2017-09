Guido Bonardi

«Per illuderci che nulla è perduto...non dirmi che sei felice:dove sei oranessuno tiamerà come me...dove sonorimasta io,nessuno mi amerà come te...»Anna unitamente a Giuseppe e Filippo nell'annunciare la scomparsa delDott.comunicano che i funerali avranno luogo sabato 9 c.m. alle ore 9.30 partendo dalla camera mortuaria dell'Ospedale Maggiore per la chiesa di S. Andrea Apostolo (via Berzioli) indi al cimitero della Villetta.Il S. Rosario sarà recitato questa sera, venerdì alle ore 20.30 nella chiesa di S. Andrea Apostolo.Il presente serve di partecipazione ed anticipato ringraziamento.8 settembre 2017Ï Valter e DanielaÏ Mattioli GabriellaÏ Famiglia Luciano ZattiÏ Famiglie Levati Anna, Farina DanieleValentina Zanni con Alessandra, Elisabetta e le rispettive famiglie ricordano con affetto lo zio8 settembre 2017Profondamente commossi siamo vicini nel dolore alla signora Anna e alla sua famiglia per la perdita del caroDr.ed esprimiamo sincere e sentite condoglianze.Carlo, Velleda, Sara, Silvia Moretti e rispettive famiglie.8 settembre 2017Ciaoci stringiamo in un abbraccio ad Anna e famiglia.Paola Zanni e Valter Levati.8 settembre 2017Ci uniamo al dolore di Anna e famiglia per la perdita del caroPiergiorgio, Mariolina, Alberto, Paolo e Filippo Zanni con le rispettive famiglie.8 settembre 2017