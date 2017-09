CROCE



È mancata all'affetto dei suoi cari Laura Ambrosoli ved. Mion



di anni 93



Lo annunciano con dolore il figlio Alberto con Mariaelisa, il nipote Francesco con Anna, Chiara e Giulia ed i parenti tutti.



I funerali si svogleranno domani 9 c.m. alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Fontanelle, successivamente si proseguirà per il cimieto della Villetta in Parma.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Un particolare ringraziamento alla signora Cocchi ed a tutto il personale della Casa di Riposo Italo Poli di Fontanelle.



Non fiori ma opere di bene. Fontanelle, 8 settembre 2017



Mario si unisce al dolore di Alberto e famiglia per la scomparsa della mamma Laura Ambrosoli ved. Mion Parma, 8 settembre 2017