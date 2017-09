Dina Camicia

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio i figli Daniela, Lorella e Andrea, la sorella, il fratello, i nipoti Giovanni, Ilenia e Luca, i generi, la nuora, i cognati e parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 11 settembre alle ore 9,30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di San Benedetto (Via Saffi in Parma), indi al cimitero di Vigatto.Il Santo Rosario sarà recitato domani sera domenica 10 settembre alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione ed anticipato ringraziamento.9 settembre 2017Ï Nevio, Annamaria e GretaÏ Betti, Lorena, PamelaÏ Famiglia Mario, Aurora e Federico CalziCerco di trovare il sollievo sperando che esista un luogo nel quale ti sia ricongiunta con il nonno.....Mi avete insegnato cos'è l'amore vero.Mi mancherai tantoLa tua «bambola».9 settembre 2017CiaoCi consola pensare che ora sei in pace accanto a chi hai tanto amato.Tuo fratello Vittorino con Renata, tua sorella Teresa, i tuoi nipoti Marco, Angela, Stefania, Davide con le loro famiglie.9 settembre 2017I cognati Antonio, Giuliana e famiglie si uniscono al dolore di Lorella e Andrea con affetto per la perdita della cara9 settembre 2017Gianna Bersellini con i figli Claudio e Mauro partecipano al dolore di Lorella e famigliari per la perdita della cara9-9-2017La Società Barilla esprime sentimenti di solidale partecipazione al lutto che colpisce il proprio collaboratore Andrea Ziveri per la perdita della madre signora9 settembre 2017Il Fondo di Solidarietà «R.Barilla» il Cral Aziendale ed il Gruppo Donatori Sangue della Società Barilla a nome di tutti i soci, partecipano al lutto di Andrea Ziveri per la perdita della madre9 settembre 2017Luciana, Vanda e Mara partecipano al lutto dei famigliari per la perdita della cara9 settembre 2017L'amministratore e i condomini del Condominio Corte Biondi Cortecini partecipano al dolore della signora Lorella Ziveri e famiglia per la perdita della mamma signora9 settembre 2017