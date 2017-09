Roberto Corradi

E' mancato all'affetto dei suoi cariDott.di anni 61Profondamente addolorati lo annunciano la moglie Marta, i figli Alberto con Vera, Federico con Gabi e Stefano.I funerali si svolgeranno lunedì 11 settembre alle ore 10 partendo dalla sala del commiato di Traversetolo per la chiesa di Traversetolo indi al Tempio di Valera.Il S.Rosario sarà recitato nella stessa chiesa domenica sera alle ore 18.45.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento agli amici fraterni Jon, Marco e Nicola.Un ulteriore grazie a Magda, Lucia, Rita e Giancarlo ed inoltre si ringraziano la Dottoressa Zambrelli e tutto il personale medico ed infermieristico del centro cure progressive di Langhirano.9-9-2017Ï Anita e Michele AlessandrinoÏ Andrea Corradi e famigliaÏ Carlo e TizianaÏ Fam. Luigi MartelliCaroti ricorderò sempre per la tua intelligenza, gentilezza e bontà.Tua zia Gabriella che si associa con la sua famiglia al dolore di Marta, Alberto, Federico e Stefano.9 settembre 2017L'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Parma, nelle figure del Presidente Dott. Alberto Brizzi, del Consiglio Direttivo, del personale di Segreteria, si uniscono al lutto della famiglia nel dolore per ilDott.collega dalle grandi capacità umane e professionali.9 settembre 2017