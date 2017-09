Sergio Pelosi

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno l'annuncio la moglie Maria Rosa, i figli Marco, Gian Luca con Maria Stefania e Stefano con Ilaria, i nipoti Luca, Maria Elisabetta e Davide e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 11 settembre con partenza alle ore 11.15 dalla Sala Commiato di Viale Villetta n 31/a per la chiesa di S. Leonardo indi al cimitero della Villetta.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21.00 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.10 settembre 2017Ï Famiglie Losco ManaraÏ Famiglia Zanni LoredanaÏ Angela e Luciano CaleffiSilvano ed Enrica Guazzetti si uniscono al dolore di Maria Rosa e famiglia per la perdita del caro10 settembre 2017Gino, Anna, Paola, Roberto, Agata, Daniela, Giuliana ed Antonio sono vicini a Mariarosa e famiglia e ricordano con affetto10-9-2017Le cugine Angela, Laura, Claudia, Luisa e Liliana con le rispettive famiglie sono vicine a Mariarosa e figli per la perdita del caro10 settembre 2017La famiglia Enzo Manara è affettuosamente vicina ai familiari per la perdita dell' ingegnere10 settembre 2017La società UP VIRTUS, il Presidente, il Consiglio Direttivo e i suoi soci tutti partecipano con profondo dolore al lutto che ha colpito l'amico Stefano per la perdita del papà10 settembre 2017Il condominio Monte Croce di Fornovo partecipa al lutto dei familiari per la perdita di10 settembre 2017