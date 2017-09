Bruna Manara

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 92Ne danno il triste annuncio il figlio Nando con Angela e Arnaldo, le cognate, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 11 settembre con partenza alle ore 10.15 dalla Sala Commiato di Viale Villetta 16/a per la chiesa parrocchiale di Santa Maria del Rosario indi al Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare agli infermieri domiciliari del Quartiere Molinetto per le amorevoli cure prestate.10 settembre 2017Ï Ivana e Ivo LandiÏ Stefano ZucchelliniLe famiglie Funetta, Sandrini e Cuscito partecipano commosse al dolore di Nando e Angela per la perdita della cara10 settembre 2017I condomini e l'amministratore del Condominio «San Luca» di Via Ricci 12 e via Calatafimi 37 partecipano al dolore della famiglia Amadasi per la perdita della signora10 settembre 2017Esprimiamo con affetto le più sentite condoglianze a Nando, Angela e Aldo per la perdita della caraSilvano e Lina Poletti, Elena e Alessandro Bonadei.10 settembre 2017Siamo vicini a Nando, Angela e familiari per la scomparsa della cara mammaMarialuisa, Deborah con Chiara e Roberto.10 settembre 2017In questo triste momento per la perdita della carache rimarrà per sempre nei nostri cuori, siamo vicini a Nando, Angela ed Aldo.Famiglia Bove.10 settembre 2017I fratelli Gherri e le maestranze del Prosciuttificio San Michele sono vicini a Nando per la perdita della cara mamma10-9-2017Con tanto affetto siamo vicini a Nando, Angela e Aldo per la perdita della caraRoberta, Pierluigi e famiglia con Bruna.10 settembre 2017Gli amici Lino, Anna, Nandino, Catia, Ivo, Livietta, Orazio, Maria Grazia, Paolo, Graziella, Ubaldo, Cesarina, Luisa, Riccardo, Elda, Lina, Betti, Ivo, Mimma, Enrica e Federico sono vicini a Nando ed a Angela per la perdita della cara10 settembre 2017