Guglielmo Ronchini

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio i figli Cristiano e Alessandro uniti ad Annamaria Gasparini, la nipote Lisa e la nuora Cecilia.Il Rosario si svolgerà presso la chiesa di Sala Baganza lunedì 11 settembre alle ore 20.30; il funerale si svolgerà martedì 12 settembre alle ore 10.30 sempre presso la chiesa di Sala Baganza.Un particolare ringraziamento va al Dott. Giuseppe Ercolini, al Dott. Buti, ai dottori e a tutto il personale del Centro Dialisi di Sala Baganza e ai dottori e a tutto il personale del Centro Cure Progressive «P. Coruzzi» di Langhirano.Non fiori, ma opere di bene.10 settembre 2017Ï Rina e Paolo StocchiMaestranze e dipendenti della Mercadanti & C Srl sono vicini all'amico Cristiano ed esprimono le proprie condoglianze per la prematura scomparsa diMercadanti Paolo, Marco, Renato e dipendenti della Mercadanti & C Srl.10 settembre 2017Tutti i dirigenti, i tecnici, e gli atleti del Gruppo Crocetta Baseball & Softball sono vicini a Cristiano, Cecilia e Lisa in questo momento di dolore per la perdita del caro10 settembre 2017Il condominio e l'amministratore del condominio Corte dei Glicini di via Emilia Ovest n. 174 a Parma porgono le più sentite condoglianze al sig. Ronchini Cristiano e famiglia per la scomparsa del sig.10 settembre 2017Lucia partecipa al dolore della famiglia Ronchini per la scomparsa del caro10 settembre 2017Aldo, Sandra, Lorenzo e Francesco sono vicini a Cristiano e famiglia per la perdita del caro papà10 settembre 2017Condomini e amministratore partecipano al lutto dei famigliari per la scomparsa del caroper anni apprezzato amministratore del condominio Residence Baganza.10-9-2017