Domenica Tirintino

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 56Addolorati lo annunciano il marito Paolo, gli adorati figli Virginia, Niccolò, il fratello Giuseppe con Sandra, parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 12 settembre alle ore 9,15partendo dalle Sale del Commiato ADE,per la chiesa parrocchiale di Santa Croce indi per «Il Tempio» di Valera.Domani lunedì 11 settembre alle ore 20,30 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a tutto il personale medico e paramedico dell'Hospice Piccole Figlie per le amorevoli cure prestate.10 settembre 2017Ï Alessia, Lorenzo e Maria VittoriaÏ Famiglia Riganò PietroÏ Famiglia Marenghi MarcoÏ Famiglia Riganò SalvatoreÏ Famiglia Guatelli RossanoAngela e Matteo partecipano commossi al grande dolore di Paolo e dei figli per la scomparsa della signora10 settembre 2017Linda e famiglia si stringono a Virginia per l'immatura scomparsa della mamma10 settembre 2017Francesca e Francesco Canali sono vicini con grande affetto a Paolo nel giorno della scomparsa della cara moglie10 settembre 2017Luigi, Lucia, Alessandro e Giorgia e Anna Allegro si uniscono al dolore dei famigliari per la scomparsa della loro cara10 settembre 2017Gli amici Ermanna e Stefano, Patrizia e Roberto, Ilaria e Luca, Nadia e Mimmo, Paola e Luigi, Lucia e Lelio, Cristiana e Vittorio, Maria e Danilo, Patrizia ed Andrea ricordanoe con affetto si stringono in un forte abbraccio a Paolo, Virginia e Niccolò.10 settembre 2017Guido Canali e tutti i collaboratori dello Studio si stringono all'amico Paolo per la perdita della cara moglie10 settembre 2017