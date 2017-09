CROCE



«Quelli che vanno in bicicletta sanno



che nella vita niente è mai piatto.»



(René Fallet)



Si è ricongiunto con Angela Paolino Concari



di anni 85



Lo annunciano Gianpaolo e Agnese e i parenti tutti.



I funerali avranno luogo domani lunedì 11 c.m. alle ore 15 nel Santuario della Sacra Famiglia a Soragna indi al «Tempio» di Valera.



La cara salma sarà fatta giungere dall'Ospedale Maggiore di Parma.



Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nello stesso Santuario.



Non Fiori ma donazioni a Emergency O.N.G. Onlus.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Soragna, 10 settembre 2017



Ï Ferrari Fernando e Maria



Ciao zio Paolino



Giulio, Davide ed Eleonora. Soragna, 10 settembre 2017



Ti ricorderemo sempre per la tua bontà e generosità, ciao Zio Paolino



Roberto, Sandra e Stefania. Soragna, 10 settembre 2017