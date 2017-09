Cesare Bertolani

Il nostro amato Cesare ci ha lasciato, ma è solo un saluto, le anime belle non muoiono mai.Ne danno il triste annuncio la moglie Maddalena, Ave con Gianfranco, Francesca, Eleonora con Andrea, Patrizia con Pier, Anna, Chiara, Alberto e Dima.I funerali avranno luogo lunedì 11 settembre alle ore 9,15 nella chiesa parrocchiale di Corcagnano, indi per «Il Tempio» di Valera.Questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Un sincero ringraziamento a tutti coloro che con il cuore e la competenza gli sono stati vicini.10 settembre 2017Ï Marcella CarpiÏ Fratelli CamoraliÏ Fiorenzo e Letizia FerrariÏ Fam. Antonino PattiÏ Albina RosatiLa cognata Veglia, Cinzia, Mario e Cristina sono vicini a Maddalena e alle figlie Patrizia e Ave per la perdita del caro10 settembre 2017Enrica e Franco con Francesca, Andrea e rispettive famiglie abbracciano affettuosamente Maddalena, Patrizia e Ave per la scomparsa del caro10 settembre 2017Ciaoti ricorderemo sempre, perchè la bontà, la gentilezza, la generosità sopravvivono al tempo.Grazie.Ave e Franca.10 settembre 2017Ci stringiamo con affetto a Maddalena, Patrizia, Ave e rispettive famiglie per la perdita del caroFamiglie Bertozzi Neghelli, Adua, Paolo e Andrea.10 settembre 2017Sergio, Angelo e Luisa Borra sono vicini ai familiari per la scomparsa del caro amico10 settembre 2017Clemente, Giorgio, Adelmo e Luigi con le rispettive famiglie, addolorati, porgono a Maddalena, Ave e Patrizia sentite condoglianze per la perdita del caro10 settembre 2017