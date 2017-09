Elsa Barborini

Serenamente è mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la figlia Maria Cristina con Francesco, gli adorati nipoti Simone con Valentina, Alessandro e Massimiliano e Scilla con Diego, la sorella Pia, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 12 settembre alle ore 10,00 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Pontetaro e il cimitero di Noceto.Il S.Rosario sarà recitato lunedì 11 settembre alle ore 20,30 nella chiesa di Pontetaro.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia la dott.ssa Maria Luisa Mirti per le cure prestate.10 settembre 2017Ï Enzo e Daniela MalancaIl Presidente, il Direttore e il personale di Alma - Scuola Internazionale di Cucina Italiana, partecipano al dolore di Cristina e famiglia per la perdita della madre10 settembre 2017Enrico ricorderà sempre la caraed è vicino a Cristina e famiglia in questo triste momento.10 settembre 2017Angioletta, Roberta, Ennio, Graziella ed Eleonora Paladini unitamente ai collaboratori di Pontetaro e Noceto, abbracciano con affetto Scilla e Cristina e si uniscono alla famiglia Ceci nel dolore per la scomparsa della cara10 settembre 2017Debora, Davide, Sabina, Simona, Grazia e Valentina sono vicini a Scilla per la perdita della cara nonna10 settembre 2017Siamo sentitamente vicini a Cristina e famiglia per la perdita della cara mammaGabriele, Simona, Giovanna, Francesca, Maria Paola e Davide.10 settembre 2017