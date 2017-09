Clementina Reggiani

È salita al cielo l'anima buona didi anni 94Con immenso dolore lo annunciano i figli Stefano, Beatrice e Andrea con le rispettive famiglie, la cognata Luisa e parenti tutti.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 21,00 presso la chiesa Beato Andrea Carlo Ferrari di via Paradigna.I funerali si svolgeranno lunedì 11 settembre alle ore 14,45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la medesima chiesa indi al cimitero di Ugozzolo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Francesco Bonagura per la disponibilità, sensibilità e per le amorevoli cure prestate.10 settembre 2017Ï Maria e Albertina Fava, Luciano RagoneÏ Roberto Franchini e fam.Ï Fam. Gianni Violi e AngelaCiaola felicità che abbiamo condiviso ci accompagnerà per sempre...grazie per tutto quello che hai fatto per noi.Chiara, Giordano, Elisabetta, Pietro e Lorenzo.10 settembre 2017Le famiglie Calcagno si uniscono al dolore dei famigliari per la scomparsa della cara10 settembre 2017Le famiglie Autelitano partecipano al dolore di Andrea per la scomparsa della cara mamma10 settembre 2017Carissima ziasei stata una grande per noi e ti abbracciamo forte.Maura, Giorgio e Silva.10 settembre 2017Commossi partecipiamo al dolore dei familiari per la perdita della cara ziaCorrado, Carla Franchini e figli.10 settembre 2017Cara ziagrazie per quanto bene ci hai voluto sempre.Roberto con Elisa e Rosanna.10 settembre 2017Franco, Mauro, Maurizia, Annarita e famiglie ricordano con affetto zia10 settembre 2017Agd Parma partecipa al dolore dell'amico e consigliere Andrea per la scomparsa della mamma10 settembre 2017Siamo vicini a Beatrice in questo momento di grande dolore per la perdita della cara mammaCon affetto Giorgia, Antonio, Laura, Lucia, Giorgio, Mara.10 settembre 2017Le famiglie Bruno, Umberto e Anna partecipano al dolore dei famigliari per la scomparsa della cara10 settembre 2017Gli amici di sempre Lorella, Alice, Luciano, Antonella, Tommaso e Matteo sono vicini con affetto ad Andrea, Pietro, Lorenzo e a tutti i familiari per la perdita della cara10 settembre 2017Marcello e Mirella con Filippo e Manuela partecipano con affetto al dolore di Stefano e di tutta la famiglia Franchini per la perdita della loro cara10 settembre 2017Gli amici di sempre partecipano al lutto di Beatrice per la perdita della cara mammaBruno, Enza, Luciano, Marzia, Giovanni, Lucia.10 settembre 2017