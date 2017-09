Debora Gorrerived. Franchi

Dopo breve malattia, è mancata all'affetto dei suoi caridi anni 92Lo annunciano i figli Paola e Andrea con Cristina, le nipoti Laura con Davide ed Elena, i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani martedì 12 settembre partendo alle ore 9.30 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale delle SS. Stimmate, proseguiranno per il cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.I famigliari ringraziano sentitamente il dott. Giorgio Ragni, la dott.ssa Manuela Basaglia, il personale tutto del reparto di Medicina Interna e Reumatologia e del Reparto del Trattamento Intensivo del Diabete.11 settembre 2017Ï Famiglia BazzinottiI nipoti Dolores, Romana, Giovanna e Stefano unitamente alle loro famiglie, piangono l'amatissima ziae sono vicini ad Andrea, Maria Paola, Laura ed Elena.11 settembre 2017I nipoti Roberto ed Erica con le loro famiglie, sono vicini ad Andrea, Maria Paola, Laura ed Elena per la dolorosa scomparsa della cara zia11 settembre 2017Pia, Bruna e Nazzarena ricorderanno sempre con immensa stima e immenso affetto11 settembre 2017Valentina e Vittorio si stringono con affetto a Laura, Elena ed Andrea per la perdita della cara11 settembre 2017Valerio, Ettore, Raffaella, Silvana, Valentino, Angela, Katia, Betta,Giovanna, Sandra, Lorella e Fabrizio, Landa e Stefano, Mirella e Ugo, Maura e Stefano, Silvye e Edoardo, Elsa e Paolo sono vicini a Paola e famiglia per la scomparsa della cara mamma11 settembre 2017Raffaella e famiglia sono vicini a Laura e famigliari per la perdita della nonna11 settembre 2017Luisa, Davide e Gianna partecipano al lutto dei familiari di11 settembre 2017