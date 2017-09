Gabriella Bommezzadri

Ci ha lasciatoNe danno il triste annuncio il figlio Luca con Monica e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi 12 settembre alle ore 15,00 presso la parrocchia San Giovanni Battista di via Anna Frank indi al cimitero della Villetta.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento al personale tutto della casa Famiglia Avitas per le amorevoli cure prestate.12 settembre 2017Elena, Gianni e Roberto Giublesi sono vicini a Luca per la scomparsa della cara mamma12 settembre 2017