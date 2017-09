È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 92Ne danno il triste annuncio il figlio Maurizio, il nipote Matteo con Barbara e Ginevra e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 13 settembre, alle ore 14,15 partendo dalla sala del Commiato della ditta C.O.F., Via Villetta, 16 per la chiesa di San Leonardo, indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al Dott. Leonardo Bandini.12 settembre 2017Cecilia e Massimo con le famiglie, commossi, si uniscono al dispiacere di Mauro e Matteo per la perdita della cara12 settembre 2017Lidia è vicina a Mauro e Matteo, in questo momento di dolore, per la perdita della cara12 settembre 2017